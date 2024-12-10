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Мир

Жители Грузии удивились встрече с президентом Зурабишвили в самолете

Саломе Зурабишвили, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 05:30 Фото: Instagram/salome_zourabichvili
Пассажиры самолета восторженно размещают фотографии и пишут о встрече в обычном самолете с Саломе Зурабишвили на рейсе эконом-класса, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала News Georgia, президент Грузии вернулась в страну после визита в Париж обычным рейсом в эконом классе.

Саломе Зурабишвили, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 05:30

Фото: Telegram/News Georgia

Со слов пассажиров, когда она вошла в салон, то ее встретили аплодисментами.

Саломе Зурабишвили, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 05:30

Фото: Telegram/News Georgia

9 декабря фотографию с пассажирами в самолете Зурабишвили разместила на своей странице в Instagram.

Зурабишвили была в Париже на церемонии открытия собора Нотр-Дам после реставрации. Известно о ее встречах с избранным президентом США Дональдом Трампом, фотографиями с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и миллиардером Илоном Маском. Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация – 29 декабря. Партия "Грузинская мечта" выдвинула своим кандидатом в президенты бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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