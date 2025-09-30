#АЭС в Казахстане
Туризм

Впервые в истории Букингемский дворец запустит рождественскую ярмарку

Рождественская ярмарка Букингемского дворца, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 08:50 Фото: royalcollectionshop.co.uk
С 14 ноября по 5 января Букингемский дворец впервые запускает работу рождественского магазина, сообщает Zakon.kz.

По информации сайта королевского дворца, это будет поп-ап магазин, наполненный королевскими корзинами, изысканным джином и подарками для праздников. Магазин разместится в Королевском музее в Лондоне, где хранятся знаменитые экипажи и автомобили, которыми пользуются король и старшие члены королевской семьи.

"Для всех, кто планирует посетить Лондон, – это шанс погрузиться в королевскую историю и традиции во время праздников", – завлекает к себе магазин.

Фото: royalcollectionshop.co.uk

Поклонники королевской семьи также смогут приобрести товары онлайн. Уже доступны ювелирные изделия, роскошное постельное белье и печенье в банке, украшенной гербом короля Георга IV и короля Вильгельма IV. Ожидается, что открытие привлечет многих поклонников королевской семьи, туристов и тех, кто ищет праздничные подарки с королевским акцентом.

"Этот магазин может стать новой традицией, надеясь, что дворец продолжит открывать свои двери для праздничных покупок и в будущие годы", – говорится в сообщении королевского поп-ап магазина.

Фото: royalcollectionshop.co.uk

Корейский бренд духов Tamburins представил на днях "щенячий аромат".

Фото Алия Абди
Алия Абди
