Экс-футболиста выдвинули кандидатом в президенты Грузии

27 ноября партия "Грузинская мечта" выдвинула своим кандидатом в президенты бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 ноября объявил почетный председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили на брифинге в центральном офисе партии. После чего данная информация затем появилась на странице партии в Х.

Bidzina Ivanishvili says presidential nominee Mikheil Kavelashvili has made significant contribution to protection of Georgia's national interests https://t.co/p5Qp5XmLQm — IMEDI News (@tv_imedi) November 27, 2024

Об экс-футболисте известно, что ему 53 года. Действующий депутат парламента и депутат прошлых двух созывов.

"Он лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по своему габитусу. Он замечательный муж и отец четверых детей", – заявил Иванишвили.

Но начинал свою карьеру Кавелашвили в тбилисском "Локомотиве", потом перешел в "Динамо" и был шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году футболист выступал за владикавказский клуб "Спартак-Алания", а позже играл за "Манчестер Сити", несколько клубов Швейцарии и был игроком сборной Грузии.

Теперь уже кандидат на пост президента пообещал восстановить" "репутацию" института, которая, по его словам, была "испорчена" при действующем президенте Саломе Зурабишвили.

Mikheil Kavelashvili, @GeorgianDream41 candidate for presidency, promised to "restore" institution's "reputation", which he claimed had been "damaged" under incumbent President Salome Zourabichvili. https://t.co/cDFOVcthJz — Agenda Georgia (@AgendaGeorgia) November 27, 2024

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация – 29 декабря. Это голосование станет первым в стране, когда главу государства выберет не напрямую народ, как раньше, а специальная Избирательная коллегия, в которую войдут в основном:

депутаты парламента;

представители местных органов власти;

члены Верховных советов Аджарии и Абхазской автономной республики.

12 ноября действующая президент Грузии призвала провести новые парламентские выборы.