Экс-футболиста выдвинули кандидатом в президенты Грузии
Об этом 27 ноября объявил почетный председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили на брифинге в центральном офисе партии. После чего данная информация затем появилась на странице партии в Х.
Bidzina Ivanishvili says presidential nominee Mikheil Kavelashvili has made significant contribution to protection of Georgia's national interests https://t.co/p5Qp5XmLQm— IMEDI News (@tv_imedi) November 27, 2024
Об экс-футболисте известно, что ему 53 года. Действующий депутат парламента и депутат прошлых двух созывов.
"Он лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по своему габитусу. Он замечательный муж и отец четверых детей", – заявил Иванишвили.
Но начинал свою карьеру Кавелашвили в тбилисском "Локомотиве", потом перешел в "Динамо" и был шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году футболист выступал за владикавказский клуб "Спартак-Алания", а позже играл за "Манчестер Сити", несколько клубов Швейцарии и был игроком сборной Грузии.
Теперь уже кандидат на пост президента пообещал восстановить" "репутацию" института, которая, по его словам, была "испорчена" при действующем президенте Саломе Зурабишвили.
Mikheil Kavelashvili, @GeorgianDream41 candidate for presidency, promised to "restore" institution's "reputation", which he claimed had been "damaged" under incumbent President Salome Zourabichvili. https://t.co/cDFOVcthJz— Agenda Georgia (@AgendaGeorgia) November 27, 2024
Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация – 29 декабря. Это голосование станет первым в стране, когда главу государства выберет не напрямую народ, как раньше, а специальная Избирательная коллегия, в которую войдут в основном:
- депутаты парламента;
- представители местных органов власти;
- члены Верховных советов Аджарии и Абхазской автономной республики.
12 ноября действующая президент Грузии призвала провести новые парламентские выборы.