Из-за протестов в Тбилиси в Грузии ограничат использование пиротехники

Власти Грузии планируют ввести часть запретов с 1 февраля 2025 года, другая часть вступит в силу с 1 апреля, сообщает Zakon.kz.

Правящая партия Грузии внесла в парламент законопроект, ограничивающий использование пиротехники. В проекте "Грузинской мечты" говорится, что для ввоза, вывоза, производства и продажи пиротехники в стране нужно будет получить специальное разрешение в подведомственном МВД Агентстве госрезервов и служб гражданской безопасности.

"Право приобретения и использования пиротехники будут иметь только лица, которые обладают специальными знаниями", – говорится в проекте закона.

Свидетельство о подтверждении знаний также будут выдавать в Агентстве госрезервов.

"Пиротехника будет добавлена в список предметов, запрещенных на различных акциях и демонстрациях, наравне с огнестрельным и холодным оружием, а также со взрывчатыми веществами", – также прописано в проекте закона.

Инициатива вызвана тем, что именно пиротехника стала одним из основных средств, используемых оппозицией во время протестов в Тбилиси против заморозки евроинтеграции. Акции у стен парламента Грузии продолжаются уже почти две недели.

В это время президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила торжественную церемонию открытия собора Нотр-Дам в Париже, а возвращаясь домой сфотографировалась с пассажирами самолета.