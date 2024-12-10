Из-за протестов в Тбилиси в Грузии ограничат использование пиротехники
Правящая партия Грузии внесла в парламент законопроект, ограничивающий использование пиротехники. В проекте "Грузинской мечты" говорится, что для ввоза, вывоза, производства и продажи пиротехники в стране нужно будет получить специальное разрешение в подведомственном МВД Агентстве госрезервов и служб гражданской безопасности.
"Право приобретения и использования пиротехники будут иметь только лица, которые обладают специальными знаниями", – говорится в проекте закона.
Свидетельство о подтверждении знаний также будут выдавать в Агентстве госрезервов.
"Пиротехника будет добавлена в список предметов, запрещенных на различных акциях и демонстрациях, наравне с огнестрельным и холодным оружием, а также со взрывчатыми веществами", – также прописано в проекте закона.
Инициатива вызвана тем, что именно пиротехника стала одним из основных средств, используемых оппозицией во время протестов в Тбилиси против заморозки евроинтеграции. Акции у стен парламента Грузии продолжаются уже почти две недели.
В это время президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила торжественную церемонию открытия собора Нотр-Дам в Париже, а возвращаясь домой сфотографировалась с пассажирами самолета.