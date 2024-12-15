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Мир

Сирийским беженцам в Дании предлагают 27 тысяч евро за возвращение домой

Мигранты, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 03:55 Фото: pixabay
Правительство Дании заплатит сирийским беженцам по 200 тыс. датских крон за согласие вернуться на родину, сообщает Zakon.kz.

За каждого ребенка планируют платить 50 тыс. крон. Это около 6,7 тыс. евро. Об этом в интервью Bild рассказал министр интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек.

"Эти деньги выделены в рамках программы репатриации. Правительство отмечает, что эта мера будет выгодна как Дании, так и беженцам, ведь большинство из них не трудоустроены в Европе".Кааре Дюбвад Бек

Финансовая поддержка беженцев в стране действует с 2019 года. С этого времени более 600 сирийцев воспользовались этой программой. С начала миграционного кризиса 2015 года из Дании уехали более 5100 граждан сирийского происхождения. Министр выразил надежду, что новые условия будут стимулировать еще больше беженцев вернуться в Сирию.

Недавно житель Мексики предпринял попытку улететь в США на самолете внутреннего рейса, но потерпел неудачу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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