Похищенного футболиста из Сенегала обнаружили мертвым в Гане
Как пишет The Sun, перспективного спортсмена обманула и похитила группа вымогателей. Как уточняется, они убедили парня, что его ждет просмотр в профессиональном футбольном клубе. Затем молодого вратаря похитили и использовали как средство вымогательства для получения выкупа.
"Министерство по делам африканской интеграции, иностранных дел и сенегальцев за рубежом получило информацию о смерти господина Шейха Туре, произошедшей в пятницу, 17 октября 2025 года, в городе Кумаси (Республика Гана)", – заявили в министерстве.
Ганские власти продолжают расследование точной причины смерти. Также в расследовании участвуют представители сенегальского посольства.
🚨 Triste nouvelle pour le football…— Yeelen Football (@yeelenfootballs) October 20, 2025
Cheikh Touré, jeune gardien prometteur formé à Esprit Foot Yeumbeul, a perdu la vie dans des circonstances tragiques.
Selon les premiers éléments, il aurait été piégé par de faux agents lui promettant un essai à l’étranger. Derrière cette… pic.twitter.com/NIRsvjOnyg
