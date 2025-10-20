#АЭС в Казахстане
Спорт

Похищенного футболиста из Сенегала обнаружили мертвым в Гане

похищенного футболиста из Сенегала нашли мертвым, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 18:58 Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства африканской интеграции и иностранных дел Сенегалa заявила о том, что похищенного футболиста Шейха Туре нашли мертвым в Гане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, перспективного спортсмена обманула и похитила группа вымогателей. Как уточняется, они убедили парня, что его ждет просмотр в профессиональном футбольном клубе. Затем молодого вратаря похитили и использовали как средство вымогательства для получения выкупа.

"Министерство по делам африканской интеграции, иностранных дел и сенегальцев за рубежом получило информацию о смерти господина Шейха Туре, произошедшей в пятницу, 17 октября 2025 года, в городе Кумаси (Республика Гана)", – заявили в министерстве.

Ганские власти продолжают расследование точной причины смерти. Также в расследовании участвуют представители сенегальского посольства.

Ранее сообщалось, что 70-летний спортсмен умер во время горного забега в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
