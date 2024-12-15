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Мир

На машину за 50 тысяч долларов рухнуло дерево в Узбекистане

Снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 19:14 Фото: pixabay
15 декабря в центре Ташкента на автомобиль BYD Han свалилось огромное дерево, сообщает Zakon.kz.

По информации cамого популярного новостного Telegram-канала Узбекистана "Дайджест-Новости", инцидент произошел возле ЦУМа, а само происшествие стало возможным из-за непривычного в регионе снегопада.

Снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 19:14

Фото: Telegram/Новости Узбекистана

"Деревья не выдерживают тяжести снега, а сильный снегопад приводит к чрезвычайным ситуациям", – говорится в публикации.

Также уточняется, что при падении дерево повредило балконы жилого дома.

Ташкент, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 19:14

Фото: Telegram/Новости Узбекистана

Возвращаясь к теме дорогостоящих авто, важно отметить, что Jaguar в очередной раз раскритиковали из-за новой модели, которую хейтеры назвали "машиной для Барби", а беспилотными такси Tesla все-таки управляют люди.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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