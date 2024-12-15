На машину за 50 тысяч долларов рухнуло дерево в Узбекистане
Фото: pixabay
15 декабря в центре Ташкента на автомобиль BYD Han свалилось огромное дерево, сообщает Zakon.kz.
По информации cамого популярного новостного Telegram-канала Узбекистана "Дайджест-Новости", инцидент произошел возле ЦУМа, а само происшествие стало возможным из-за непривычного в регионе снегопада.
Фото: Telegram/Новости Узбекистана
"Деревья не выдерживают тяжести снега, а сильный снегопад приводит к чрезвычайным ситуациям", – говорится в публикации.
Также уточняется, что при падении дерево повредило балконы жилого дома.
Фото: Telegram/Новости Узбекистана
Возвращаясь к теме дорогостоящих авто, важно отметить, что Jaguar в очередной раз раскритиковали из-за новой модели, которую хейтеры назвали "машиной для Барби", а беспилотными такси Tesla все-таки управляют люди.
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