В Алматы на перекрестке рухнуло огромное дерево
Фото: скриншот видео
В Алматы 22 сентября рухнуло огромное дерево на перекрестке, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС, по ул. Желтоксан угол ул. Макатаева упало дерево на автомашину Honda CR-V.
Фото: Zakon.kz
"Распилом дерева и очисткой проезжей части занимается ГКП на ПХВ Служба спасения 109 аппарата акима города Алматы. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Как сообщили в Алмалинском акимате, к настоящему часу перекресток уже очищен от упавшего дерева.
Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы выступил с заявлением. В пятницу, 22 сентября, в городе прогнозируют сильный дождь, который продлится до конца дня,
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