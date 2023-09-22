В Алматы на перекрестке рухнуло огромное дерево

В Алматы 22 сентября рухнуло огромное дерево на перекрестке, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, по ул. Желтоксан угол ул. Макатаева упало дерево на автомашину Honda CR-V.

Фото: Zakon.kz

"Распилом дерева и очисткой проезжей части занимается ГКП на ПХВ Служба спасения 109 аппарата акима города Алматы. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Алмалинском акимате, к настоящему часу перекресток уже очищен от упавшего дерева.

Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы выступил с заявлением. В пятницу, 22 сентября, в городе прогнозируют сильный дождь, который продлится до конца дня,