В Алматы знаменитая боксерша получила в подарок машину

21 декабря знаменитая боксерша Алуа Балкибекова получила в подарок автомобиль BYD, сообщает Zakon.kz.

Так Федерация бокса города Алматы особо отметила спортсменку, которая достойно защищает честь страны на международных соревнованиях. Вручение подарка прошло в ходе ежегодной конференции Федерации, а кадрами с мероприятия Алуа поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/balkibekovaas

Алуа боксирует в весовой категории 51 кг. На последнем чемпионате мира World Boxing в Ливерпуле Балкибекова завоевала "золото" и стала двукратной чемпионкой мира.

Днями ранее другая казахстанская боксерша Балауса Муздиман заявила об отмене своего поединка 27 декабря в Алматы.