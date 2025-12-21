#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Спорт

В Алматы знаменитая боксерша получила в подарок машину

Бокс в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 03:13 Фото: Instagram/balkibekovaas
21 декабря знаменитая боксерша Алуа Балкибекова получила в подарок автомобиль BYD, сообщает Zakon.kz.

Так Федерация бокса города Алматы особо отметила спортсменку, которая достойно защищает честь страны на международных соревнованиях. Вручение подарка прошло в ходе ежегодной конференции Федерации, а кадрами с мероприятия Алуа поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/balkibekovaas

Алуа боксирует в весовой категории 51 кг. На последнем чемпионате мира World Boxing в Ливерпуле Балкибекова завоевала "золото" и стала двукратной чемпионкой мира.

Днями ранее другая казахстанская боксерша Балауса Муздиман заявила об отмене своего поединка 27 декабря в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Алуа Балкибекова вышла в полуфинал Чемпионата мира по боксу
17:48, 22 марта 2023
Алуа Балкибекова вышла в полуфинал Чемпионата мира по боксу
На машину за 50 тысяч долларов рухнуло дерево в Узбекистане
02:15, 16 декабря 2024
На машину за 50 тысяч долларов рухнуло дерево в Узбекистане
Еще одна казахстанская боксерша стала чемпионкой мира в Сербии
22:27, 16 марта 2025
Еще одна казахстанская боксерша стала чемпионкой мира в Сербии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: