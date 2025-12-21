В Алматы знаменитая боксерша получила в подарок машину
21 декабря знаменитая боксерша Алуа Балкибекова получила в подарок автомобиль BYD, сообщает Zakon.kz.
Так Федерация бокса города Алматы особо отметила спортсменку, которая достойно защищает честь страны на международных соревнованиях. Вручение подарка прошло в ходе ежегодной конференции Федерации, а кадрами с мероприятия Алуа поделилась на своей странице в Instagram.
Алуа боксирует в весовой категории 51 кг. На последнем чемпионате мира World Boxing в Ливерпуле Балкибекова завоевала "золото" и стала двукратной чемпионкой мира.
Днями ранее другая казахстанская боксерша Балауса Муздиман заявила об отмене своего поединка 27 декабря в Алматы.
