Чем опасно для здоровья чувство одиночества

Специалисты Колледжа медицины Университета американского штата Флорида провели исследование и пришли к выводу, что люди, испытывающие одиночество, на 31% чаще заболевают деменцией, чем те, кто не ощущает себя одинокими, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Mental Health, в психологии одиночество определяется как субъективное ощущение недостатка значимых социальных связей. Это состояние отличается от социальной изоляции, которая подразумевает отсутствие физических контактов с окружающими. Даже находясь в кругу семьи, человек может чувствовать себя одиноким, если его эмоциональные потребности не находят удовлетворения.

Отмечается, что ученые провели крупнейший анализ, включив данные более 600 тыс. человек из 21 долгосрочного исследования. Работа показала, что одиночество является независимым фактором риска, сравнимым по значимости с курением или низкой физической активностью.

По информации издания, для поддержания когнитивного здоровья важны социальные связи. Ученые предлагают для профилактики внедрять программы, укрепляющие отношения.

Ранее ученые назвали профессии с наименьшим риском развития болезни Альцгеймера.