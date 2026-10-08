Ученые нашли способ борьбы с одиночеством

В Австрии специалисты Университета медицинских наук и технологий UMIT TIROL провели исследование, чтобы выяснить, как городская среда и работа влияют на одиночество, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Frontiers in Psychology, ученые изучили данные испанской программы "Друзья природы", участники которой вместе гуляли на свежем воздухе, занимались садоводством и наблюдали за птицами.

Согласно данным моделирования, у пожилых людей, участвовавших в таких мероприятиях, в среднем было на 2,62 года больше жизни без чувства одиночества по сравнению с теми, кто лишь получал информацию о подобных активностях. Также у участников улучшалось общее качество жизни, а ожидаемая продолжительность жизни немного увеличивалась.

Как отмечается, одиночество считается серьезной проблемой общественного здравоохранения. Оно связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и деменции.

Исследователи уверены, что групповые прогулки в парках или лесах могут стать доступным способом борьбы с социальной изоляцией среди пожилых людей. Эксперты надеются, что в будущем врачи могут использовать так называемые "природные рецепты" – рекомендации пациентам участвовать в организованных мероприятиях на природе.

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