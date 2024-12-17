Ирак опасается, что Сирия станет перевалочным пунктом для террористов
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Постоянный представитель Ирака при ООН Аббас Казем Обейд призвал не допустить превращения Сирии в убежище или перевалочный пункт для террористов, сообщает Zakon.kz.
Об этом политик заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии.
"Сирия не должна стать убежищем или перевалочным пунктом для террористов. Мы отвергаем любой раздел сирийских территорий", – цитирует дипломата Иракское агентство новостей (INA).
Он также призвал "все сирийские стороны преодолеть разногласия и работать вместе над построением политической системы, отражающей чаяния сирийского народа во всех ее компонентах".
Ранее глава переходного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир призвал разморозить зарубежные активы страны и снять санкции с республики из-за сложной экономической ситуации.
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