Ирак опасается, что Сирия станет перевалочным пунктом для террористов

Постоянный представитель Ирака при ООН Аббас Казем Обейд призвал не допустить превращения Сирии в убежище или перевалочный пункт для террористов, сообщает Zakon.kz.

Об этом политик заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии.

"Сирия не должна стать убежищем или перевалочным пунктом для террористов. Мы отвергаем любой раздел сирийских территорий", – цитирует дипломата Иракское агентство новостей (INA).

Он также призвал "все сирийские стороны преодолеть разногласия и работать вместе над построением политической системы, отражающей чаяния сирийского народа во всех ее компонентах".

Ранее глава переходного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир призвал разморозить зарубежные активы страны и снять санкции с республики из-за сложной экономической ситуации.