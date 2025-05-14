"Перевалочный пункт" между домом и тюрьмой: депутат о работе с трудными подростками

Депутат Магеррам Магеррамов 14 мая 2025 года в Мажилисе озвучил в своем депутатском запросе, что спецучреждения для подростков превращаются в "перевалочный пункт" между домом и тюрьмой, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в стране отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности.

"Все мы периодически становимся сторонними наблюдателями преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Данное обстоятельство вынуждает нас обратить пристальное внимание на превентивные меры воздействия на подростков, совершивших правонарушение. В частности, на специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания для подростков с девиантным поведением. Всего в стране функционирует пять таких учреждений, где ежегодно пребывают 300 "трудных" подростков в возрасте от 11 до 18 лет со всей страны", – сказал Магеррам Магеррамов.

Он подчеркнул, что новостные ленты полны информации о побегах воспитанников из этих учреждений, попытках суицида, а также о повторных правонарушениях, допускаемых в отношении детей, в том числе в стенах учреждений.

"Как следствие назревает вопрос: чего мы хотим добиться данной мерой ресоциализации или пыток несовершеннолетних? Спецучреждения – это "перевалочный" пункт между домом и тюрьмой или все же шанс для исправления подростков с девиантным поведением? Фракция НПК считает, что предпринимаемые сегодня превентивные меры по работе с подростками с девиантным поведением представляют реальную опасность для будущего страны. Данные учреждения служат инструментом десоциализации детей. Работу с семьями детей, которые могут явиться первопричиной такого поведения ребенка, государство практически не ведет, меры виктимологической профилактики не проводятся. Все ресурсы постфактум направлены на наказание детей, но не на выявление причин и дальнейшее предупреждение правонарушений", – озвучил депутат.

Магеррам Магеррамов отметил, что, по мнению фракции НПК, специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания – устаревшая и неэффективная мера превентивного воздействия. В связи с чем он требует:

Предоставить пилотный проект трансформации специализированных образовательных учреждений на базе вечерней школы.

Предоставить результаты промежуточной работы по данному пилотному проекту.



Разработать проект трансформации специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания.



Разработать комплексную программу по работе с семьями подростков с девиантным поведением, которая содержала бы в себе меры виктимологической профилактики правонарушений подростков.



Предоставить анализ текущей ситуации со специальными организациями образования и организациями образования с особым режимом содержания.

Ранее депутат Мурат Абенов рассказал, почему за принуждение к браку предлагается ввести уголовную ответственность в Казахстане.

