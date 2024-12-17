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Мир

Снять санкции и разморозить активы Сирии призвал глава переходного правительства страны

Сирия призывает снять санкции, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 18:18 Фото: pixabay
Глава переходного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир призвал разморозить зарубежные активы страны и снять санкции с республики из-за сложной экономической ситуации, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Jazeera, курс сирийского фунта к доллару в годы конфликта на черном рынке достигал более 30 тыс., в некоторые дни превышая 40 тыс.

"Мы призываем международное сообщество разблокировать замороженные активы Сирии. Финансовые резервы в Сирии очень малы, а сирийская валюта падает. Банки полупустые", – заявил Мухаммед аль-Башир.

Согласно данным телеканала, после смены власти в стране Дамаск заполнили уличные менялы, деятельность которых ранее была запрещена. Обменный курс сирийского фунта 16 декабря на улицах столицы варьировался от 8 до 9 тыс. за доллар. Отмечается, что курс валюты отличается в зависимости от региона, но не превышает 10 тыс. сирийских фунтов.

Аль-Башир также заявил о необходимости снятия санкций с Сирии, чтобы поддержать экономику и стимулировать инвестиционную активность.

"Необходимо предоставить сирийскому народу срочную гуманитарную помощь, поддержать его политически и экономически на предстоящем этапе", – отметил он.

По его словам, новые власти будут работать над "восстановлением дипломатических и политических отношений с другими странами".

Ранее сообщалось, что свергнутый президент Сирии Башар Асад опубликовал заявление, в котором рассказал о деталях своего отъезда из Сирии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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