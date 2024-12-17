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Мир

Генсек Совета Европы срочно направляется в Тбилиси

Тбилиси, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 03:13 Фото: pixabay
Анонсирован срочный визит в столицу Грузии генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе 18 декабря, сообщает Zakon.kz.

Сообщение распространила пресс-служба СЕ на странице организации в социальной сети Х.

Вместе с Берсе прибудут:

  • директор по правам человека и соблюдению законности;
  • директор по демократии и человеческому достоинству.
"Визит запланирован на фоне сильной напряженности в Грузии", – отмечается в сообщении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью швейцарской газете заявила, что не собирается сдавать мандат после истечения срока ее полномочий 29 декабря.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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