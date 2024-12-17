Генсек Совета Европы срочно направляется в Тбилиси
Фото: pixabay
Анонсирован срочный визит в столицу Грузии генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе 18 декабря, сообщает Zakon.kz.
Сообщение распространила пресс-служба СЕ на странице организации в социальной сети Х.
The Secretary General of the #CouncilOfEurope, @alain_berset, will begin an official visit to Tbilisi, Georgia, on 18 December.— Council of Europe (@coe) December 17, 2024
Read full article here: https://t.co/jEoKOYgWXp pic.twitter.com/cBHlafuJxu
Вместе с Берсе прибудут:
- директор по правам человека и соблюдению законности;
- директор по демократии и человеческому достоинству.
"Визит запланирован на фоне сильной напряженности в Грузии", – отмечается в сообщении.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью швейцарской газете заявила, что не собирается сдавать мандат после истечения срока ее полномочий 29 декабря.
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