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Мир

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила об отказе сдавать мандат в срок

президент Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 22:16 Фото: Instagram/salome_zourabichvili
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью швейцарской газете заявила, что не собирается сдавать мандат после истечения срока ее полномочий 29 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Temps, политик не собирается сдавать свой мандат до проведения новых парламентских выборов и призвала Евросоюз поддержать протесты оппозиции.

По словам Зурабишвили, она больше не контактирует с правящей партией "Грузинская мечта".

Ранее действующий она уже заявляла, что не намерена покидать свой пост даже после истечения полномочий. Отметим, что 14 декабря шестым президентом Грузии был избран выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили.


Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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