Премьер-министр Кыргызстана покинул свой пост

Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров, сообщает Zakon.kz.

По информации 24.kg, Жапаров написал заявление по собственному желанию

"Акылбек Жапаров с 1 июня по 12 октября 2021 года был заместителем председателя кабинета министров. Совмещал должность с руководством Министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021 года стал председателем кабмина и руководил администрацией президента", – уточняют журналисты.

Позже в сети появилось видео, как сотрудники Администрации президента Кыргызстана торжественно проводили Акылбека Жапарова, организовав живой коридор из коллег, аплодируя своему бывшему начальнику.

Месяц назад, после презентации отчета кабмина в парламенте, Жапаров отмечал, что вопрос отставки – воля Бога и решение президента.

Пока не известно, кто станет следующим главой кабинета министров, предварительно эту обязанность возложат на Адылбека Касымалиева. 64-летний Касымалиев занимает должность первого замглавы кабмина с 2022 года. В разное время был главой Минфина, замглавы Минэкономики.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане откроется самый гигантский в Центральной Азии торговый комплекс.