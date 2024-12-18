Двухэтажный поезд и грузовой состав столкнулись в России

В Мурманской области Российской Федерации 18 декабря на станции Княжая произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает прокуратура региона.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. В результате аварии сошел с рельсов двухэтажный состав, опрокинулось три вагона. По данным оперативных служб, внутри одного из вагонов остаются заблокированными женщина и ребенок.

Фото: Telegram/sztproc

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, восемь человек получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают спасательные бригады и представители правоохранительных органов. Причины столкновения устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пассажирский поезд сбил коров в Акмолинской области.