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Мир

Двухэтажный поезд и грузовой состав столкнулись в России

Двухэтажный поезд и грузовой состав столкнулись в России, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 19:49 Фото: Telegram/sztproc
В Мурманской области Российской Федерации 18 декабря на станции Княжая произошло столкновение пассажирского и грузового поездов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает прокуратура региона.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. В результате аварии сошел с рельсов двухэтажный состав, опрокинулось три вагона. По данным оперативных служб, внутри одного из вагонов остаются заблокированными женщина и ребенок.

Двухэтажный поезд и грузовой состав столкнулись в России, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 19:49

Фото: Telegram/sztproc

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, восемь человек получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают спасательные бригады и представители правоохранительных органов. Причины столкновения устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пассажирский поезд сбил коров в Акмолинской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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