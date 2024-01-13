В Карагандинской области грузовой поезд сошел с рельсов

Грузовой поезд сошел с рельсов в Карагандинской области. ЧП произошло на перегоне Шокай – Актасты в районе 10:00, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе "Қазақстан темір жолы" рассказали Astana TV, что поломка возникла в частном вагоне. Правда, кому он принадлежит, не уточняется, как и характер груза.

"К месту схода оперативно направлены восстановительные поезда со станций Караганда и Астана. Предварительная причина схода – излом шейки оси колесной пары частного вагона. Проверки в связи со сходом вагонов проведет специальная комиссия КТЖ". Пресс-служба "Қазақстан темір жолы"

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Восстановительные работы повлияли на график движения пассажирских поездов. Один рейс пригородной электрички Астана – Караганда пришлось отменить.

"Движение пассажирских поездов восстановлено. График движения выравнивается. Есть незначительные задержки некоторых поездов частных перевозчиков и национального перевозчика. Кроме того, отменен на один рейс пригородный электропоезд №6858 направлением Астана – Караганда отправлением в 13 часов 25 минут". Официальный представитель АО "Пассажирские перевозки" Нариман Дюсекеев

Ранее, 26 октября, на участке железной дороги Бухтарма – Заводинка произошел сход колесных пар 12 вагонов грузового поезда без опрокидывания.

