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События

Движение поездов после ДТП восстановили в Атырауской области

ДТП на железной дороге, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 22:43 Фото: пресс-служба КТЖ
На станции Тендік, где произошло столкновение грузового автомобиля с грузовым поездом, завершены восстановительные работы. По состоянию на 22:14 открыто движение для пассажирских поездов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", вагоны и локомотив уже подняты.

"Оперативно проведены земляные работы и укладка рельсо-шпальной решетки нового пути на поврежденном участке длиной 200 м. В восстановительных работах приняли участие 167 железнодорожников, два восстановительных поезда и шесть единиц автомобильной техники", – заявили в КТЖ.

Также сообщается, что совместно с акиматом Атырауской области организована транспортировка пассажиров задержанных поездов автобусами со станции Карабатан до города Атырау.


"Пассажирам предоставлено горячее питание. Причина происшествия – нарушение водителем грузового автомобиля правил проезда железнодорожного переезда", – резюмируется в сообщении.

Авария между грузовиком и поездом случилась 1 марта 2025 года на железнодорожном переезде станции Тендік в Атырауской области. Пострадали три человека. Казахстанцев предупредили о задержке поездов из-за ДТП в Атырауской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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