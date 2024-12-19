Возвращение застрявших астронавтов НАСА с МКС опять отложили до конца марта

Возвращение астронавтов НАСА Суни Уильямс и Бутча Уилмора на Землю в очередной разз отложено как минимум до конца марта, сообщает Zakon.kz.

Дуэт отправился на МКС в июне в рамках, как предполагалось, короткой испытательной миссии, но теперь их возвращение продлено как минимум на девять месяцев.

В НАСА заявили, что Уильямс и Уилмор, а также астронавт НАСА Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов вернутся на Землю после того, как миссия Crew-10 в конце марта достигнет космической станции.

При этом агентство не назвало точную дату возвращения астронавтов.

В NASA заявили, что задержка вызвана необходимостью дать командам время на завершение подготовки нового космического корабля SpaceX Dragon для миссии.

Ранее стало известно, что застрявшие на орбите американские астронавты могут вернуться на Землю в 2025 году.

