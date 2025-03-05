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Наука и технологии

Застрявшие в космосе астронавты вернутся на Землю в марте

Астронавты НАСА, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 05:20 Фото: NASA/Kim Shiflett
Двое застрявших астронавтов НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс, находящиеся на Международной космической станции с июня прошлого года, вернутся на Землю всего через несколько недель, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, после девяти месяцев пребывания в космосе Бутч Уилмор и Суни Уильямс ожидают прибытия на Международную космическую станцию своих сменщиков на следующей неделе. После этого они смогут вернуться на Землю.

Выступая 4 марта на космической станции, Уильямс сказала, что самым трудным в длительном пребывании на станции было ожидание их семей дома.

"Для них это были настоящие американские горки, возможно, даже в большей степени, чем для нас", – поделилась она.

В прошлом месяце НАСА объявило, что возвращение астронавтов намечено на 12 марта. Два экипажа проведут вместе около недели на борту космической станции, прежде чем Уилмор и Уильямс отправятся с Ником Хейгом из НАСА и Александром Горбуновым из Российского космического агентства.

Ранее стало известно, что в Японии готовятся посадить модуль на Луну.

Аксинья Титова
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