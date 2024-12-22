Миллиардер-ресторатор выдвинут послом США в Италии

22 декабря Дональд Трамп предложил ресторатора на пост посла Соединенных Штатов Америки в Италии, сообщает Zakon.kz.

О выдвижении кандидатуры предпринимателя-ресторатора Тильмана Фертитта избранный президент Америки Дональд Трамп рассказал в своей персональной социальной сети Truth Social.

"Я с удовольствием сообщаю, что Тильман Фертитта номинирован послом США в Италии". Дональд Трамп

Фертитта заработал состояние в ресторанном и гостиничном бизнесе. Его активы оцениваются в 10,4 млрд долларов. Он стал 10 миллиардером, которого Трамп предложил на пост в своей будущей администрации.

Предыдущим послом-миллиардером он выбрал 77-летнего главу инвестиционной компании Colony Capital Томаса Баррака-младшего, который будет представлять Америку в Турции.