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Мир

Миллиардер-ресторатор выдвинут послом США в Италии

США, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 05:50 Фото: Х/TilmanJFertitta
22 декабря Дональд Трамп предложил ресторатора на пост посла Соединенных Штатов Америки в Италии, сообщает Zakon.kz.

О выдвижении кандидатуры предпринимателя-ресторатора Тильмана Фертитта избранный президент Америки Дональд Трамп рассказал в своей персональной социальной сети Truth Social.

"Я с удовольствием сообщаю, что Тильман Фертитта номинирован послом США в Италии".Дональд Трамп

Фертитта заработал состояние в ресторанном и гостиничном бизнесе. Его активы оцениваются в 10,4 млрд долларов. Он стал 10 миллиардером, которого Трамп предложил на пост в своей будущей администрации.

Предыдущим послом-миллиардером он выбрал 77-летнего главу инвестиционной компании Colony Capital Томаса Баррака-младшего, который будет представлять Америку в Турции.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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