Токаев поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.

Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.

"Глава нашего государства изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки. Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды.

Дональда Трампа официально признали победителем выборов президента США 2024 года. Он набрал требуемое число голосов выборщиков и преодолел необходимый для победы порог в 270.

6 ноября 2024 года президент Казахстана направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.