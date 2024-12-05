Токаев поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.
Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.
"Глава нашего государства изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки. Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды.
Дональда Трампа официально признали победителем выборов президента США 2024 года. Он набрал требуемое число голосов выборщиков и преодолел необходимый для победы порог в 270.
6 ноября 2024 года президент Казахстана направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.
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