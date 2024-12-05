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Токаев поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом

Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 23:02 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.

Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.

"Глава нашего государства изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки. Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды.

Дональда Трампа официально признали победителем выборов президента США 2024 года. Он набрал требуемое число голосов выборщиков и преодолел необходимый для победы порог в 270.

6 ноября 2024 года президент Казахстана направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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Токаев Касым-Жомарт Трамп Дональд Казахстан США 2024 год Президенты
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