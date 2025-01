Канада отклонила предложение Трампа объединиться с США

6 января избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Обратная связь, также через соцсеть, последовала от главы МИД Канады.

President-elect Trump’s comments show a complete lack of understanding of what makes Canada a strong country. Our economy is strong. Our people are strong. We will never back down in the face of threats.

Ее слова подтвердил премьер-министр Джастин Трюдо, ранее анонсировавший свою отставку.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.