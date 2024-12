Самый популярный в мире блогер арендовал египетские пирамиды для видео

По информации sportskeeda.com, MrBeast планирует записать видео, в котором на протяжении тысячи часов будет изучать три пирамиды. Вместе с командой он собирается спать внутри древних сооружений Египта, а также искать в них секретные коридоры.

Также блогер добавил, что съемки будут проводиться в сотрудничестве с правительством Египта.

Mr Beast says he worked with the Egyptian government to rent out the Pyramids for 100 hours for a YouTube video while on Noah Lyle’s podcast 👀 pic.twitter.com/bRURLpOvH3