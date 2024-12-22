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Мир

Самый популярный в мире блогер арендовал египетские пирамиды для видео

Египет, пирамиды, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 13:54 Фото: pixabay
Блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, арендовал египетские пирамиды на тысячу часов для съемки ролика, сообщает Zakon.kz.

По информации sportskeeda.com, MrBeast планирует записать видео, в котором на протяжении тысячи часов будет изучать три пирамиды. Вместе с командой он собирается спать внутри древних сооружений Египта, а также искать в них секретные коридоры.

"Я пока не бывал в подобных сооружениях и очень взволнован предстоящей экспедицией. Также мы собираемся осмотреть места, где якобы обитают призраки, но я не верю в привидений, хотя мои друзья планирует открыть на них охоту", – рассказал Джимми Дональдсон.

Также блогер добавил, что съемки будут проводиться в сотрудничестве с правительством Египта.

MrBeast получил известность в сети за необычные испытания с участием друзей и коллег-блогеров и вирусные ролики с благотворительными акциями. В настоящее время на него подписаны более 162 млн пользователей – он считается одним из самых популярных блогеров в мире.

Ранее MrBeast похвалился суточным количеством просмотров своего видео с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Андрей Дюсупов
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