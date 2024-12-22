Самый популярный в мире блогер арендовал египетские пирамиды для видео

Блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, арендовал египетские пирамиды на тысячу часов для съемки ролика, сообщает Zakon.kz.

По информации sportskeeda.com, MrBeast планирует записать видео, в котором на протяжении тысячи часов будет изучать три пирамиды. Вместе с командой он собирается спать внутри древних сооружений Египта, а также искать в них секретные коридоры.

"Я пока не бывал в подобных сооружениях и очень взволнован предстоящей экспедицией. Также мы собираемся осмотреть места, где якобы обитают призраки, но я не верю в привидений, хотя мои друзья планирует открыть на них охоту", – рассказал Джимми Дональдсон.

Также блогер добавил, что съемки будут проводиться в сотрудничестве с правительством Египта.

Mr Beast says he worked with the Egyptian government to rent out the Pyramids for 100 hours for a YouTube video while on Noah Lyle’s podcast 👀 pic.twitter.com/bRURLpOvH3 — ryan 🤿 (@scubaryan_) December 18, 2024

MrBeast получил известность в сети за необычные испытания с участием друзей и коллег-блогеров и вирусные ролики с благотворительными акциями. В настоящее время на него подписаны более 162 млн пользователей – он считается одним из самых популярных блогеров в мире.

Ранее MrBeast похвалился суточным количеством просмотров своего видео с португальским футболистом Криштиану Роналду.