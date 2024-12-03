Самый высокооплачиваемый блогер планеты похвастался просмотрами видео с Роналду
Фото: X/MrBeast
Мировая интернет-знаменитость MrBeast похвалился суточным количеством просмотров своего видео с португальским футболистом, сообщает Zakon.kz.
На видео Криштиану участвовал в челлендже с болельщиком "Аль-Насра" и помог ему выиграть один млн долларов.
О том, что это видео собрало 47 млн просмотров за сутки, MrBeast похвастался на своей странице в Х.
Фото: Х/MrBeast
Активные интернет-пользователи тут же поспешили его упрекнуть в том, что это далеко не рекорд. Оказалось, что рекорд все еще принадлежит трейлеру GTA 6, который собрал 93 млн просмотров за 24 часа.
"Для рекорда MrBeast понадобится снять в одном видео Тейлор Свифт, Канье Уэста, Джо Байдена и Хасбика", – посмеялись в комментариях хейтеры.
На днях клуб "Аль-Наср" впервые проиграл в азиатской Лиге чемпионов без Роналду.
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