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Мир

Правительство США потратило миллионы долларов на кокаин для собак

Правительство США потратило миллионы долларов на кокаин для собак , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 02:40 Фото: pixabay
Департамент эффективности правительства (DOGE), который пообещал создать Дональд Трамп после инаугурации, уже начал свою работу на просторах социальной сети Х, сообщает Zakon.kz.

В посте от 20 декабря представители DOGE сообщили, что правительство США истратило более 10 млн долларов на довольно сомнительные исследования.

В частности, американские власти выдали грант в размере 2,3 млн долларов Национальному институту здравоохранения для введения собакам кокаина вместе с неизвестным препаратом для изучения его воздействия на организм животных.

Кроме того, 6,9 млн выделили на создание "умных туалетов", которые распознают "анальный отпечаток" пользователя и качество его экскрементов.

Более 110 тыс. долларов ушло на изучение того, действительно ли металлическая копия робота Таноса из комиксов Marvel может щелкать пальцами, а еще 75 тыс. долларов – на исследование того, как ящерицы держатся на деревьях во время ураганных порывов ветра. Во время этого исследования Гарвардские ученые пытались сбить ящериц с деревьев с помощью воздуходувок.

DOGE возглавят технологический миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

Ранее сам Маск призвал проверять умственные способности чиновников.

Аксинья Титова
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