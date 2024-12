Правительство США потратило миллионы долларов на кокаин для собак

В посте от 20 декабря представители DOGE сообщили, что правительство США истратило более 10 млн долларов на довольно сомнительные исследования.

Кроме того, 6,9 млн выделили на создание "умных туалетов", которые распознают "анальный отпечаток" пользователя и качество его экскрементов.

What does the U.S. Government use taxpayer dollars for?



-$6.9M studying ‘smart toilets’ that recognize the user’s ‘anal print’

-$2.3M for the NIH to inject dogs with cocaine

- $118,000 to study if a metal replica robot of Marvel Comics’ Thanos could really snap his fingers

-…