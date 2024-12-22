Правительство США потратило миллионы долларов на кокаин для собак

Департамент эффективности правительства (DOGE), который пообещал создать Дональд Трамп после инаугурации, уже начал свою работу на просторах социальной сети Х, сообщает Zakon.kz.

В посте от 20 декабря представители DOGE сообщили, что правительство США истратило более 10 млн долларов на довольно сомнительные исследования.

В частности, американские власти выдали грант в размере 2,3 млн долларов Национальному институту здравоохранения для введения собакам кокаина вместе с неизвестным препаратом для изучения его воздействия на организм животных.

Кроме того, 6,9 млн выделили на создание "умных туалетов", которые распознают "анальный отпечаток" пользователя и качество его экскрементов.

What does the U.S. Government use taxpayer dollars for?



-$6.9M studying ‘smart toilets’ that recognize the user’s ‘anal print’

-$2.3M for the NIH to inject dogs with cocaine

- $118,000 to study if a metal replica robot of Marvel Comics’ Thanos could really snap his fingers

-… — Department of Government Efficiency (@DOGE) December 19, 2024

Более 110 тыс. долларов ушло на изучение того, действительно ли металлическая копия робота Таноса из комиксов Marvel может щелкать пальцами, а еще 75 тыс. долларов – на исследование того, как ящерицы держатся на деревьях во время ураганных порывов ветра. Во время этого исследования Гарвардские ученые пытались сбить ящериц с деревьев с помощью воздуходувок.

DOGE возглавят технологический миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

Ранее сам Маск призвал проверять умственные способности чиновников.

