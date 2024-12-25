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Мир

За свадебную аферу арестовали китаянку и ее сообщников

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 03:22 Фото: pixabay
В Китае женщину и ее сообщников арестовали за брачную аферу, сообщает Zakon.kz.

Целью свадебной аферы было намерение присвоить женщиной свадебный выкуп. Для этого женщина склоняла супруга к измене, чтобы развестись и получить деньги, пишет South China Morning Post.

Началось с того, что женщина и ее парень погрязли в долгах и искали способ погасить их. Они познакомились в интернете с мужчинами Сун и Чжоу, которые сказали, что могут помочь с получением займов.

При личной встрече "помощники" посоветовали паре провернуть брачную аферу. Она заключалась в том, чтобы женщина вышла замуж и получила выкуп, а после обвинила супруга в измене и развелась с ним.

"Согласно местному закону, жена, поймавшая мужа на измене, может расторгнуть брак и оставить выкуп себе", – говорится в публикации.

Женщина долго не решалась, но в итоге согласилась.

Через брачное агентство она познакомилась с человеком по фамилии Бао, который искал жену. Спустя несколько дней они официально зарегистрировали брак. Бао заплатил невесте выкуп в размере 136 666 юаней. Это примерно около 10 млн тенге. Он также потратил 48 000 юаней на украшения для нее. Это чуть больше трех млн тенге. После этого пара поехала в Цзянсу, чтобы провести свадебный ритуал.

Спустя неделю, новобрачная организовала встречу Бао со своим парнем, представив своего его в качестве двоюродного брата. Она отлучилась, а в это время парень стал намекать Бао на поездку к проституткам. Бао заподозрил неладное и вызвал полицию.

Их и двух организаторов-помощников этой аферы арестовали и обвинили в мошенничестве и приговорили к тюремным срокам от трех лет до четырех лет. Также каждого обязали выплатить Бао по 20 тыс. и 30 тыс. юаней в качестве компенсации.

А сотрудника брачного агентства, который сфабриковал данные о Сюн, признали соучастником. В его отношении суд еще не вынес решение.

Тем временем в Китае среди одиноких людей становятся популярными кошки и собаки с искусственным интеллектом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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