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Мир

Самую опасную девушку-киллера арестовали в Колумбии

Колумбия, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 17:37 Фото: X/Departamento de Policía Magdalena Medio
В Колумбии арестовали 23-летнюю девушку-киллера по кличке "Кукла". Вместе с сообщниками она терроризировала целый регион, сообщает Zakon.kz.

По данным местной полиции, Карен Джульет Охеда Родригес арестовали 1 декабря 2024 года. Задержание произошло сразу после того, как она организовала убийство бывшего любовника.

"Подозреваемую задержали в результате тщательно спланированной операции. Предположительно, Карен Джульет Охеда Родригес причастна к нескольким громким заказным убийствам в муниципалитете Барранкабермеха, совершенным по приказу банды Los de la M, в том числе и своего бывшего парня Дейви Хесуса", – сообщили в полиции.

По данным местных СМИ, Родригес возглавляла небольшую группу киллеров, которые терроризировали регион до ее ареста.

Полиция сообщила, что перед задержанием девушка позвонила своему бывшему любовнику Дейви Хесусу и позвала его на встречу, чтобы они могли якобы разрешить денежный спор. Когда он вышел на улицу, его застрелили двое мужчин, предположительно, по приказу "Куклы".

Родригес арестовали вместе с 24-летней сообщницей Паулой Валентиной Хойей Руэдой, которая известна под псевдонимом "Горда Сикария", что переводится как "Толстая киллерша". Еще один сообщник, идентифицированный как "Леопольдо", был взят под стражу одновременно с "Куклой". Во время ареста у него изъяли револьвер и пистолет калибра 9 мм.

Ранее стало известно, что экс-аким Теректинского района Женис Сериккалиев, осужденный к 11 годам лишения свободы после заказной попытки убить любовницу, вышел на свободу раньше срока.

Андрей Дюсупов
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