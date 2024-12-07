Самую опасную девушку-киллера арестовали в Колумбии

В Колумбии арестовали 23-летнюю девушку-киллера по кличке "Кукла". Вместе с сообщниками она терроризировала целый регион, сообщает Zakon.kz.

По данным местной полиции, Карен Джульет Охеда Родригес арестовали 1 декабря 2024 года. Задержание произошло сразу после того, как она организовала убийство бывшего любовника.

"Подозреваемую задержали в результате тщательно спланированной операции. Предположительно, Карен Джульет Охеда Родригес причастна к нескольким громким заказным убийствам в муниципалитете Барранкабермеха, совершенным по приказу банды Los de la M, в том числе и своего бывшего парня Дейви Хесуса", – сообщили в полиции.

По данным местных СМИ, Родригес возглавляла небольшую группу киллеров, которые терроризировали регион до ее ареста.

Полиция сообщила, что перед задержанием девушка позвонила своему бывшему любовнику Дейви Хесусу и позвала его на встречу, чтобы они могли якобы разрешить денежный спор. Когда он вышел на улицу, его застрелили двое мужчин, предположительно, по приказу "Куклы".

En flagrancia fue capturada una mujer alias "La Muñeca" y "Leopoldo" con un arma de fuego en #Barrancabermeja. #SeguridadEnElTerritorio pic.twitter.com/sUrtS45Wkh — Departamento de Policía Magdalena Medio (@PoliciaDEMAM) December 1, 2024

Родригес арестовали вместе с 24-летней сообщницей Паулой Валентиной Хойей Руэдой, которая известна под псевдонимом "Горда Сикария", что переводится как "Толстая киллерша". Еще один сообщник, идентифицированный как "Леопольдо", был взят под стражу одновременно с "Куклой". Во время ареста у него изъяли револьвер и пистолет калибра 9 мм.

Ранее стало известно, что экс-аким Теректинского района Женис Сериккалиев, осужденный к 11 годам лишения свободы после заказной попытки убить любовницу, вышел на свободу раньше срока.