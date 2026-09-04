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Мир

Никол Пашинян ответил тем, кто призывает Армению отказаться от курса на ЕС

премьер-министр Армении Никол Пашинян, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 09:52 Фото: gov.am
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается отказываться от закона о начале процесса вступления в Европейский союз (ЕС), сообщает Zakon.kz.

Слова главы армянского правительства приводит news.am.

"Принятие этого закона было верным шагом. И происходящий процесс я оцениваю положительно", – заявил Никол Пашинян на брифинге 3 сентября 2026 года.

Также он прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Кто сейчас говорит: "Кому нужна эта Армения? Ей некуда идти". А до принятия закона подобные заявления имели место", – отметил Никол Пашинян.

Премьер убежден, что Армения добилась серьезных успехов во внешней политике не без помощи этого закона.

"Есть партнеры, которые говорят: "Может, отмените его". И я на это постоянно отвечаю, что это невозможно. Потому что здесь не только политическая воля Парламента, но и армянского народа", – подчеркнул Никол Пашинян.

24 августа 2026 года Никол Пашинян в Парламенте Армении сделал заявление об участии республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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