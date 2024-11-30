Мальчиков рождается больше: специалисты рассказали о демографической ситуации в Казахстане
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Согласно заключению Бюро национальной статистики, такая тенденция в стране сохраняется уже не один год. Только за первые девять месяцев 2024-го младенцев мужского пола появилось на 10 тысяч больше, чем женского, сообщает Zakon.kz.
В среднем в Казахстане на 100 девочек рождается 105 мальчиков. В этом году на свет появилось больше пяти тысяч двойняшек и около сотни тройняшек, передает канал КТК.
"За январь-сентябрь 2024 года в Республике Казахстан родилось 278 698 малышей. Из них 144 015 мальчиков и 134 683 девочки. Лидирующие позиции занимают области: Туркестанская, Мангистауская, а также Шымкент. Тем временем демографы отмечают, что уже к 40 годам мужчин становятся меньше, чем женщин, это связано с высокой смертностью среди сильного пола", – объяснила Бибигуль Мирасбек, эксперт Бюро национальной статистики РК.
Специалисты отмечают, что причинами смертности среди мужчин являются болезни системы кровообращения, раковые заболевания, ДТП, самоубийства и убийства. В целом по этим причинам мужчины умирают в четыре раза больше, чем женщины.
Ранее сообщалось, что Казахстан занял 51-е место по уровню рождаемости, обогнав практически все страны Северного полушария Земли. Это огромное преимущество на фоне вымирания в странах мира. Но есть и большие риски.
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