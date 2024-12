В Молдове предложили провести процедуру импичмента президента Майи Санду

Экс-премьер Молдавии уверен, что вступившая в должность президента Майя Санду является нелегитимным главой государства, однако процедуру ее импичмента необходимо провести по всем правилам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что инаугурация Санду прошла 24 декабря.

Today, I take on a new mandate with gratitude and determination. Over the past 4 years, we have overcome great challenges, always choosing the right side of history.



With renewed ambition, we will continue building a European future and work for better lives for all Moldovans. pic.twitter.com/DXZOpQFx87