#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
533.87
621.64
6.64
Политика

Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с Днем Независимости

Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Молдовы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Молдовы Майе Санду. Об этом 27 августа 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с Днем Независимости.

"В своей телеграмме глава нашего государства выразил готовность к совместному использованию новых возможностей в целях дальнейшего укрепления многогранного сотрудничества между двумя странами", – следует из сообщения, распространенного пресс-службой президента РК в среду.

2 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Молдовы Михая Попшоя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Король Иордании прибыл с визитом в Астану
Политика
19:05, 26 августа 2025
Король Иордании прибыл с визитом в Астану
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Рустами Эмомали
Политика
16:42, 26 августа 2025
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Рустами Эмомали
Токаев принял посла КНР накануне визита в Китай
Политика
12:46, 26 августа 2025
Токаев принял посла КНР накануне визита в Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: