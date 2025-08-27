Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с Днем Независимости

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Молдовы Майе Санду. Об этом 27 августа 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с Днем Независимости. "В своей телеграмме глава нашего государства выразил готовность к совместному использованию новых возможностей в целях дальнейшего укрепления многогранного сотрудничества между двумя странами", – следует из сообщения, распространенного пресс-службой президента РК в среду. 2 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Молдовы Михая Попшоя.

