Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с Днем Независимости
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Молдовы Майе Санду. Об этом 27 августа 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с Днем Независимости.
"В своей телеграмме глава нашего государства выразил готовность к совместному использованию новых возможностей в целях дальнейшего укрепления многогранного сотрудничества между двумя странами", – следует из сообщения, распространенного пресс-службой президента РК в среду.
2 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Молдовы Михая Попшоя.
