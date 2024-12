Опасные преступники сбежали из тюрьмы в Мозамбике

25 декабря в пригороде столицы Мозамбика Мапуту большая группа заключенных сбежала из тюрьмы строгого режима, сообщает Zakon.kz.

Преступники смогли одолеть охранников и забрать у них оружие, пишет SABC. Побег произошел на фоне протестов оппозиции в Мозамбике, которые начались после объявления предварительных результатов выборов в октябре 2024 года. По предварительным данным, заключенным помогли как раз задержанные за уличные беспорядки.

Точное число сбежавших преступников неизвестно, но среди них есть мужчина, котором ходит по Мапуту все еще с наручниками в руках. На видео он говорит, что его друзья сбежали из центральной тюрьмы и освободили его и еще нескольких человек.

Конституционный суд страны 23 декабря утвердил результаты выборов, провозгласив Даниэла Шапу новым президентом. Лидер оппозиции Венансиу Мондлане отказался принять решение КС и обвинил власти в фальсификациях. Протесты в Мозамбике продолжаются.

"Всего 1534 заключенных сбежали из тюрьмы строго режима в 15 км от столицы. В результате поисковой операции при поддержке армии были задержаны около 150 беглецов", – рассказал начальник полиции страны Бернардину Рафаэло.

Сообщается, что 33 заключенных погибли. Еще 15 получили травмы разной степени тяжести в столкновениях с сотрудниками исправительного учреждения.

