Израиль нанес авиаудар по аэропорту Йемена, когда там находился глава ВОЗ

Авиация Израиля 26 декабря нанесла удары по столице Йемена Сане, контролируемой хуситами, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Times of Israel.

В официальном коммюнике ЦАХАЛ говорится, что целью ударов была "инфраструктура, используемая террористическим режимом хуситов для военной активности" в аэропорту Саны, а также две электростанции и инфраструктура в портовых городах Ходейда и Рас Канатиб в западной части Йемена.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что он сам находился в аэропорту, подвергшемся бомбардировке.

"Мы собирались начать посадку на авиарейс из Саны, когда, около двух часов назад, аэропорт подвергся воздушной бомбардировке. Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. Сообщается, что в аэропорту погибли два человека. Диспетчерская башня, зал ожидания вылета — всего в нескольких метрах от нас — и взлетная полоса повреждены", – написал гендиректор ВОЗ в сети X.

Йеменский телеканал "Аль-Масирах", близкий к хуситам, сообщил, что в результате атаки погибли три человека, еще 11 получили ранения.

Ранее сообщалось, что Израиль снес целые кварталы в жилых районах сектора Газа.