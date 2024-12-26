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Мир

Израиль нанес авиаудар по аэропорту Йемена, когда там находился глава ВОЗ

Израиль нанес авиаудар по аэропорту Йемена, когда там находился глава ВОЗ, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 00:44 Фото: pixabay
Авиация Израиля 26 декабря нанесла удары по столице Йемена Сане, контролируемой хуситами, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Times of Israel.

В официальном коммюнике ЦАХАЛ говорится, что целью ударов была "инфраструктура, используемая террористическим режимом хуситов для военной активности" в аэропорту Саны, а также две электростанции и инфраструктура в портовых городах Ходейда и Рас Канатиб в западной части Йемена.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что он сам находился в аэропорту, подвергшемся бомбардировке.

"Мы собирались начать посадку на авиарейс из Саны, когда, около двух часов назад, аэропорт подвергся воздушной бомбардировке. Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. Сообщается, что в аэропорту погибли два человека. Диспетчерская башня, зал ожидания вылета — всего в нескольких метрах от нас — и взлетная полоса повреждены", – написал гендиректор ВОЗ в сети X.

Йеменский телеканал "Аль-Масирах", близкий к хуситам, сообщил, что в результате атаки погибли три человека, еще 11 получили ранения.

Ранее сообщалось, что Израиль снес целые кварталы в жилых районах сектора Газа. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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