Авиация Израиля нанесла удар по столице Йемена

Фото: wikipedia

Авиация армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с воздуха по Сане – столице Йемена, которая находится под контролем хуситов из движения "Ансар Аллах", сообщает Zakon.kz.

Al Masirah пока не сообщает, какие именно объекты были атакованы. "Средства ПВО в настоящее время противостоят израильским самолетам, которые осуществляют агрессивные действия против нашей страны", – написал в своем Telegram-канале военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа. Отметим, что в мае авиация Израиля атаковала несколько портов на западе Йемена.

