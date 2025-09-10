#АЭС в Казахстане
Мир

Авиация Израиля нанесла удар по столице Йемена

Израиль вновь атаковал Йемен, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 20:42 Фото: wikipedia
Авиация армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с воздуха по Сане – столице Йемена, которая находится под контролем хуситов из движения "Ансар Аллах", сообщает Zakon.kz.

Al Masirah пока не сообщает, какие именно объекты были атакованы.

"Средства ПВО в настоящее время противостоят израильским самолетам, которые осуществляют агрессивные действия против нашей страны", – написал в своем Telegram-канале военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

Отметим, что в мае авиация Израиля атаковала несколько портов на западе Йемена.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
