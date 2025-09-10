Авиация Израиля нанесла удар по столице Йемена
Фото: wikipedia
Авиация армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с воздуха по Сане – столице Йемена, которая находится под контролем хуситов из движения "Ансар Аллах", сообщает Zakon.kz.
Al Masirah пока не сообщает, какие именно объекты были атакованы.
"Средства ПВО в настоящее время противостоят израильским самолетам, которые осуществляют агрессивные действия против нашей страны", – написал в своем Telegram-канале военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа.
Отметим, что в мае авиация Израиля атаковала несколько портов на западе Йемена.
