Израиль нанес удар по Йемену

Израильские вооруженные силы 20 июля нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда, контролируемом движением хуситов, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает местный телеканал Al Masirah.

По информации Министерства здравоохранения Йемена, в результате атаки есть погибшие и раненые. Несколько человек получили тяжелые ожоги. Как сообщает источник телеканала, удары были нацелены на электростанции и дизельные резервуары в провинции Ходейда.

Представитель движения хуситов "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям охарактеризовал произошедшее как "жестокую израильскую агрессию", направленную на усиление страданий йеменского народа и принуждение Йемена прекратить поддержку Палестины. Однако, по его словам, хуситы не намерены отказываться от своей позиции.

Израильская армия подтвердила факт нанесения удара, заявив, что истребители атаковали "военные объекты террористического режима хуситов в районе порта Ходейда в Йемене" в ответ на "сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы".

Ранее сообщалось, что суд ООН признал аннексией оккупацию палестинских территорией Израилем.

