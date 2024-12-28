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Мир

Житель Турции нашел в купленном шкафу 12 золотых монет и вернул их владельцу

шкаф, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 09:00 Фото: pixabay
В Турции мужчина нашел в купленном кухонном шкафу 12 золотых монет, спрятанных там предыдущим владельцем, после чего вернул их хозяину, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 декабря в соцсети X рассказали власти города Нурдагы.

"Плотник из Нурдагы Кадир Терликли приобрел мебель и обнаружил в ней 12 золотых монет. Мужчина немедленно начал поиски хозяина находки и вернул монеты", – сказано в посте.

Мэр Нурдагы вручил Терликли грамоту с благодарностью за его поступок.

Предыдущий владелец шкафа и золотых монет продавал свою мебель, так как его дом должны были снести из-за сильнейших повреждений, полученных в результате землетрясения, которое случилось в феврале 2023 года. Мужчина спрятал свои монеты в одном из шкафов на кухне, а потом забыл про них.

Андрей Дюсупов
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