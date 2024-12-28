Житель Турции нашел в купленном шкафу 12 золотых монет и вернул их владельцу

В Турции мужчина нашел в купленном кухонном шкафу 12 золотых монет, спрятанных там предыдущим владельцем, после чего вернул их хозяину, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 декабря в соцсети X рассказали власти города Нурдагы.

"Плотник из Нурдагы Кадир Терликли приобрел мебель и обнаружил в ней 12 золотых монет. Мужчина немедленно начал поиски хозяина находки и вернул монеты", – сказано в посте.

Мэр Нурдагы вручил Терликли грамоту с благодарностью за его поступок.

İlçemizdeki örnek davranışı anlatan bir hikaye.



Nurdağı sanayi esnafından marangoz Kadir Terlikli, bir evden mobilya satın aldı. Mobilyanın içini kontrol ettiğinde tam 12 adet altın buldu. Altınları sahibine ulaştırmak için hemen harekete geçti ve sahibine iade etti. Bu anlamlı… pic.twitter.com/BKqsDZpHJM — Nurdağı Kaymakamlığı (@NurdagiKaymakam) December 25, 2024

Предыдущий владелец шкафа и золотых монет продавал свою мебель, так как его дом должны были снести из-за сильнейших повреждений, полученных в результате землетрясения, которое случилось в феврале 2023 года. Мужчина спрятал свои монеты в одном из шкафов на кухне, а потом забыл про них.