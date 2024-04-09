С помощью выигранного металлоискателя мужчина нашел древние монеты

63-летний Микки Ричардсон из Великобритании с помощью выигранного в соцсети металлоискателя нашел древние монеты, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, британец увлекся поиском клада всего несколько месяцев назад. У него был простой и недорогой металлоискатель, но позже он выиграл более профессиональную модель. Ценности Ричардсон нашел в деревне Ансти. Прибор подал громкий сигнал – в земле находился шиллинг времен правления Карла I.

"Затем я снова прочесал местность и услышал еще один сигнал, потом еще и еще. Я просто не мог в это поверить. В первый день я откопал 74 серебряные монеты и был потрясен", – признался кладоискатель.

На следующий день искатель сокровищ вернулся. В общей сложности он нашел в деревне 234 монеты и отдал их для изучения в музей. Эксперты выяснили, что они принадлежат к XVI–XVII векам. Предположительно, в земле их спрятал местный фермер.

Коллекцию вернули кладоискателю. Он продал ее на аукционе за 23 тыс. фунтов стерлингов. Это примерно 13 млн тенге. Часть полученного дохода он должен отдать владельцу земли, на которой нашел монеты.

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