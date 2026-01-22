Археологи раскопали "заминированные" золотые монеты с изображением незаконного правителя

В Люксембурге археологи нашли роскошное сокровище римских золотых монет, которому 1700 лет. Его спрятали у фундамента небольшого римского форта, напоминающего башню, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, ученые нашли 141 золотую монету, отчеканенную между 364 и 408 годами н.э. в деревне Хольцтум, что на севере Люксембурга.

На монетах изображены портреты восьми императоров, но на трех из них нарисован неожиданный правитель, а именно Евгений, который был незаконным императором Западной Римской империи. Он был у власти всего два года (с 392 по 394 год).

"Этот узурпатор, Евгений, учитель риторики и придворный чиновник, был провозглашен императором Запада могущественным военным офицером через несколько месяцев после того, как западный император Валентиниан II был найден повешенным при загадочных обстоятельствах. Однако Феодосий I, христианский император на Востоке, отказался признать Евгения и не одобрял его политику религиозной терпимости", – рассказали в материале.

Из-за этого произошел вооруженный конфликт, который закончился кровавым поражением и смертью Евгения в битве при Фригидусе в сентябре 394 года. Его монеты являются очень редкими, так как он находился у власти очень короткое время.

Фото: C. Nosbusch/INRA

В то же время из-за исторической значимости находки, ее держали в секрете почти четыре года, а раскопки под руководством INRA проводились с 2020 по 2024 год.

Ученые также столкнулись с опасными условиями, ведь в этом районе было захоронено много боеприпасов и взрывчатки времен Второй мировой войны, из-за чего Люксембургская армейская служба разминирования помогала с раскопками.

Ранее в Чехии нашли "древнее лицо" человека возрастом 26 тысяч лет.