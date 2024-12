110-летний житель Великобритании назвал своим секретом долголетия собачий корм

Мужчина родился в 1914 году, а когда ему было 25 лет, отправился на Вторую мировую войну. Также он служил в Королевском полку и был награжден рядом медалей. В их число входит орден Почетного легиона – высшая награда Франции.

Happy 110th birthday to D-Day veteran and the UK's oldest man, Donald Rose!

Donald was born in 1914 and served on the front line with the 7th Armoured Division.

Mr Rose joined the Queen's Royal Regiment at age 25 and served in North Africa and Europe before training as a sniper. pic.twitter.com/TSSWB8IKmO