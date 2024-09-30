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Сколько лет самой пожилой казахстанке и в каком регионе проживает больше всего долгожителей

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 09:46 Фото: Zakon.kz
В Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте 100 лет и более, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 сентября 2024 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

"Самая пожилая казахстанка живет в Улытауской области, она уже отметила 114 день рождения. Стоит отметить, что в самом южном регионе страны проживает больше всего долгожителей. В Туркестанской области насчитывается 64 человека в возрасте 100 лет и старше", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По данным ведомства, второе место по численности долгожителей занимает крупнейший город страны – Алматы (48 человек в возрасте 100 лет и старше), на третьем месте находится Алматинская область (38 человек в возрасте 100 лет и старше).

"В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители Улытауской области – 114 лет, Павлодарской области – 112 лет, Туркестанской области – 110 лет".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда напомнили, что ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

"Главная цель его проведения – проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним", – заключили в пресс-службе ведомства.

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26 сентября 2024 года сообщалось, что в Казахстане изменится стандарт оказания специальных услуг.

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