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Мир

На границе с Афганистаном убили 19 пакистанских солдат

солдаты, армия, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 14:20 Фото: pixabay
Не менее 19 военнослужащих армии Пакистана погибли в ожесточенных столкновениях с солдатами Афганистана на двусторонней границе, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства Синьхуа, которое ссылается на Министерство обороны во временном правительстве Афганистана, вооруженные столкновения произошли у пакистанских контрольно-пропускных пунктов на границе с афганскими восточными провинциями Хост и Пактия.

"Афганские пограничники захватили два пакистанских КПП и сожгли несколько других. Военнослужащие Пакистана подвергли минометному обстрелу позиции афганских пограничников. По данным МО Афганистана, в результате были убиты трое мирных афганских жителей", – говорится в публикации.

Инциденты на границе произошли на фоне бомбардировок самолетами ВВС Пакистана убежищ террористов в Афганистане. По утверждениям Кабула, авиаудары привели к гибели 51 жителя, включая женщин и детей.

Ранее в Пакистане признали грехом использование виртуальных частных сетей (VPN) для доступа к заблокированному контенту в интернете. Считается, что такие действия противоречат шариату.

Андрей Дюсупов
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