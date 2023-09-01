Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Девять пакистанских военных погибли в результате взрыва

Пакистан Фото: pixabay
Пресс-служба армии Пакистана заявила о том, что девять военных погибли в результате взрыва, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, взрыв устроен террористом-смертником в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

"31 августа 2023 года террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя около военной автоколонны в районе Джани Хель, округ Банну, в результате девять солдат погибли", – говорится в опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) сообщении армии.

Отмечается, что еще 5 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что теракт в Пакистане произошел 30 июля. При взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 35 человек, еще не менее 200 получили различные ранения. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви в связи с терактом.

Читайте также

Бузова призвала поклонников поддержать Бритни Спирс после развода

Елена Беляева
Пакистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Два новых автобусных маршрута начнут курсировать в Астане с 31 августа
В Астане с 31 августа вводят два новых автобусных маршрута
финансы, прогноз, астрология
Финансовый астропрогноз: кого ожидает денежный прорыв в сентябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления