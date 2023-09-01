Девять пакистанских военных погибли в результате взрыва

Пресс-служба армии Пакистана заявила о том, что девять военных погибли в результате взрыва, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, взрыв устроен террористом-смертником в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

"31 августа 2023 года террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя около военной автоколонны в районе Джани Хель, округ Банну, в результате девять солдат погибли", – говорится в опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) сообщении армии.

Отмечается, что еще 5 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что теракт в Пакистане произошел 30 июля. При взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 35 человек, еще не менее 200 получили различные ранения. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви в связи с терактом.