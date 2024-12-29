Греческую кухню назвали лучшей в мире

Первое место по итогам 2024 года гастрономической энциклопедии TasteAtlas заняла греческая кухня, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг составлен на основе 477 тыс. оценок пользователей для 15,5 тыс. блюд. Так в топ-10 также попали испанская, португальская, турецкая, индонезийская, французская, японская и китайская кухни.

Среди лучших греческих блюд портал отмечает:

питу с мясом, соусом и свежими овощами;

греческий салат;

мусаку. Это запеканка с баклажанами и бараньим фаршем.

Самые популярные греческие продукты – сыры фета и касери, оливки сорта "каламата" и масло из них, а также греческий йогурт.

Фото: pixabay

Недавно TasteAtlas обновил рейтинг ста худших блюд мира. В первой тройке оказались жесткий бразильский стейк, шведские кровяные клецки и исландский деликатес из разложившегося мяса акулы.