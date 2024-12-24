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Мир

Составлен антирейтинг 100 худших блюд в мире

Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 07:44 Фото: tasteatlas
На днях энциклопедия TasteAtlas обновила свой топ-100 худших блюд в мире, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг TasteAtlas формируется на основе отзывов пользователей сайта. При этом портал не учитывает оценки, которые люди ставят блюдам своей национальной кухни. Это делается, чтобы избежать оценок, основанных на патриотических чувствах.

Итак, в топ-5 самых невкусных блюд попали:

Бразильский стейк coxão duro. Переводится с бразильского как "жесткое бедро". Это кусок твердого говяжьего мяса с заднего бедра животного, который обычно медленно жарят или тушат, чтобы разбить жесткие волокна.

Еда , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 07:44

Фото: tasteatlas

Кровяные клецки (blodpalt). Традиционное блюдо северной Швеции и финской Лапландии. Темно-коричневые клецки, которые готовят из ржаной или ячменной муки и крови животных. Иногда их делают с начинкой из бекона и жареного лука.

Еда , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 07:44

Фото: tasteatlas

Хаукарль (hákarl). Исландский деликатес из частично разложившегося мяса акулы, когда плоть акулы ферментируется до трех месяцев.

Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 07:44

Фото: tasteatlas

Bocadillo de sardinas – испанский сэндвич с начинкой из консервированных сардин.

Еда, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 07:44

Фото: tasteatlas

Калскров (calskrove). Блюдо, придуманное рестораном Tre Kronor из шведского города Шеллефтео. Это пицца кальцоне, начиненная гамбургерами, булочками и картофелем фри. Блюдо изначально было придумано для людей, которые с похмелья не могли выбрать, что им есть – пиццу или гамбургер.

Еда , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 07:44

Фото: tasteatlas

А в Канаде решили объединить еду и музыку. Например, после покупки ведра с крылышками KFC – крышку от ведра можно использовать в качестве виниловой пластинки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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