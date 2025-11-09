Дубай назвали лучшим городом для богачей

Дубай занял первое место в рейтинге привлекательных городов для людей с высоким доходом, сообщает Zakon.kz.

В исследовании брокера недвижимости Savills Plc оценивали 30 мегаполисов мира. Об этом пишет The Business Times.

Так Дубай стал лидером благодаря:

отсутствию налога на наследство;

приросту капитала;

развитой инфраструктуре;

уровню безопасности;

максимальному числу международных школ.

Резиденты ОАЭ могут получить "золотую визу". Она дает право на пребывание в стране до 10 лет вместе с налоговыми льготами, если инвестируют минимум 2 млн дирхамов.

Вторая позиция в рейтинге досталась Нью-Йорку. Эксперты отметили подходящие условия для бизнеса, налоговые преференции и геополитическую стабильность. В топ-5 лучших мегаполисов для миллионеров также вошли Сингапур, Абу-Даби и Гонконг.

Для состоятельных людей старшего возраста важен вопрос налога на наследство. Этот факт заметно повлиял на позицию Лондона. Столица, несмотря на высокие оценки по уровню жизни, уступила позиции из-за британской налоговой системы. Состоятельные люди менее заинтересованы в покупке элитной недвижимости в этом городе.

По итогам 2024 года компания Savills насчитала более 680 тыс. новых миллионеров. Согласно прогнозу, к 2029 году их число увеличится на 5 млн человек.

Тем временем Евросоюз планирует почти полностью прекратить выдачу многократных виз для граждан России.