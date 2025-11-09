Дубай назвали лучшим городом для богачей
В исследовании брокера недвижимости Savills Plc оценивали 30 мегаполисов мира. Об этом пишет The Business Times.
Так Дубай стал лидером благодаря:
- отсутствию налога на наследство;
- приросту капитала;
- развитой инфраструктуре;
- уровню безопасности;
- максимальному числу международных школ.
Резиденты ОАЭ могут получить "золотую визу". Она дает право на пребывание в стране до 10 лет вместе с налоговыми льготами, если инвестируют минимум 2 млн дирхамов.
Вторая позиция в рейтинге досталась Нью-Йорку. Эксперты отметили подходящие условия для бизнеса, налоговые преференции и геополитическую стабильность. В топ-5 лучших мегаполисов для миллионеров также вошли Сингапур, Абу-Даби и Гонконг.
Для состоятельных людей старшего возраста важен вопрос налога на наследство. Этот факт заметно повлиял на позицию Лондона. Столица, несмотря на высокие оценки по уровню жизни, уступила позиции из-за британской налоговой системы. Состоятельные люди менее заинтересованы в покупке элитной недвижимости в этом городе.
По итогам 2024 года компания Savills насчитала более 680 тыс. новых миллионеров. Согласно прогнозу, к 2029 году их число увеличится на 5 млн человек.
