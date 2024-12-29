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Мир

Британцы назвали худшие подарки на Рождество

Рождество, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 07:52 Фото: pixabay
Каждый пятый британец ежегодно к Рождеству получает нежелательные подарки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, по результатам опроса худшими подарками признаны:

  • место на кладбище;
  • сиденье для унитаза.

Еще один лидер среди неприятных рождественских презентов – подержанная сушилка для одежды. Ее получила от своего парня 19-летняя девушка. В рейтинг плохих подарков также попали просроченный на год гель для душа и кусок ростбифа, адресованный вегетарианке.

Далее выяснилось, что 31% респондентов избавляются от нежелательных подарков, при этом 12% предпочитают отдавать их в благотворительные магазины, а 10% просто передаривают. Меньше всего опрошенных продают подобные вещи на онлайн-платформах.

"При наличии чека британцы не упускают возможности сдать вещь обратно в магазин", – говорится в публикации.

В это время в Японии идет настоящая борьба за право получить необычные игрушки от McDonald's. А уж точно желанным подарком могут стать необычные кристаллы от Swarovski.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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