Британцы назвали худшие подарки на Рождество
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Каждый пятый британец ежегодно к Рождеству получает нежелательные подарки, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Guardian, по результатам опроса худшими подарками признаны:
- место на кладбище;
- сиденье для унитаза.
Еще один лидер среди неприятных рождественских презентов – подержанная сушилка для одежды. Ее получила от своего парня 19-летняя девушка. В рейтинг плохих подарков также попали просроченный на год гель для душа и кусок ростбифа, адресованный вегетарианке.
Далее выяснилось, что 31% респондентов избавляются от нежелательных подарков, при этом 12% предпочитают отдавать их в благотворительные магазины, а 10% просто передаривают. Меньше всего опрошенных продают подобные вещи на онлайн-платформах.
"При наличии чека британцы не упускают возможности сдать вещь обратно в магазин", – говорится в публикации.
В это время в Японии идет настоящая борьба за право получить необычные игрушки от McDonald's. А уж точно желанным подарком могут стать необычные кристаллы от Swarovski.
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