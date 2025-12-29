Подарки Ким Кардашьян детям на Рождество возмутили зоозащитников

Американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян столкнулась с волной критики после того, как рассказала о рождественских подарках для своих детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, бизнесвумен подарила каждому ребенку щенка породы шпиц и поделилась фотографиями питомцев в Instagram.

Публикация вызвала негативную реакцию в соцсетях. Пользователи обвинили Кардашьян в том, что она относится к животным как к вещам, а не как к живым существам, требующим ответственности и заботы. К критике присоединились и представители зоозащитного сообщества, в том числе организация PETA.

Основательница PETA Ингрид Ньюкирк заявила, что щенки не должны становиться "праздничными игрушками", и выразила сожаление, что знаменитость не воспользовалась возможностью взять животных из приюта. По ее словам, подобный поступок мог бы подать положительный пример миллионам подписчиков Кардашьян.

Ньюкирк также отметила, что аналогичный подарок своим детям на Рождество сделала сестра Ким – Хлои Кардашьян. В заключение зоозащитница предложила звездам поддержать приюты для животных: отправить детей волонтерами, профинансировать акции по усыновлению или оплатить программы стерилизации, чтобы помочь в решении проблемы бездомных собак.

А ранее Юрий Куклачев рассказал о тревожной реакции кошек на его инфаркт.

