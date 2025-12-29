#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Подарки Ким Кардашьян детям на Рождество возмутили зоозащитников

Ким Кардашьян, дети, подарки, Рождество, собаки, критика , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 23:22 Фото: Instagram/kimkardashian
Американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян столкнулась с волной критики после того, как рассказала о рождественских подарках для своих детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, бизнесвумен подарила каждому ребенку щенка породы шпиц и поделилась фотографиями питомцев в Instagram.

Публикация вызвала негативную реакцию в соцсетях. Пользователи обвинили Кардашьян в том, что она относится к животным как к вещам, а не как к живым существам, требующим ответственности и заботы. К критике присоединились и представители зоозащитного сообщества, в том числе организация PETA.

Основательница PETA Ингрид Ньюкирк заявила, что щенки не должны становиться "праздничными игрушками", и выразила сожаление, что знаменитость не воспользовалась возможностью взять животных из приюта. По ее словам, подобный поступок мог бы подать положительный пример миллионам подписчиков Кардашьян.

Ньюкирк также отметила, что аналогичный подарок своим детям на Рождество сделала сестра Ким – Хлои Кардашьян. В заключение зоозащитница предложила звездам поддержать приюты для животных: отправить детей волонтерами, профинансировать акции по усыновлению или оплатить программы стерилизации, чтобы помочь в решении проблемы бездомных собак.

А ранее Юрий Куклачев рассказал о тревожной реакции кошек на его инфаркт.

Айсулу Омарова
Ким Кардашьян лишилась кончика пальца на руке
12:41, 12 июля 2024
Ким Кардашьян лишилась кончика пальца на руке
Лера Кудрявцева стала похожа на Ким Кардашьян
22:40, 11 декабря 2024
Лера Кудрявцева стала похожа на Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу и ее дочь подверглись критике в соцсетях
07:15, 17 апреля 2024
Звезда реалити-шоу и ее дочь подверглись критике в соцсетях
